Vår beredskap är inte god

En hel värld oroas för coronavirusets utbredning. Vi har aldrig tidigare haft en pandemi som så snabbt fått allvarliga effekter inte bara ur hälsosynpunkt utan som också påverkat hela världsekonomin.

Som så många andra försöker jag följa nyhetsflödet och informationen om coronaviruset. Det som är slående är hur svagt kunskapsläget är. Detta inte konstaterat som kritik utan som ett faktum när vi står inför ett virus som vi inte riktigt vet hur det uppför sig. Senast i går kom rätt motstridiga uppgifter om smittan kan sprida mellan barn där uppgift står mot uppgift. Det finns en god regel jag tycker bör tillämpas i de flesta sammanhang. Planera för värsta-scenarion, slår de inte in är ingen stor skada skedd, vilket däremot är följden om man väljer att underskatta risker.

Jag hoppas verkligen att ansvariga myndigheter nu medans tid är går igenom alla planer och målar fan på väggen. Om coronaepidemin blir långvarig, kanske ett halvår eller ett par år, utsätts sjukvården för en enorm press. I Sverige finns endast 510 intensivvårdplatser, lågt jämfört med andra länder, och antalet respiratorer lär vara under 1 000 om man räknar in att Socialstyrelsen har 300 gamla respiratorer. Vid en omfattande epidemi räcker det inte långt när andra sjukdomsgrupper också behöver intensivvård. Hur löser man det, väntar ätte-stupan runt hörnet så att man prioriterar bort äldre? Fasansfulla perspektiv men frågan är värd ställa.

Lars J Eriksson