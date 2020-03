MFF kom undan med blotta förskräckelsen

Jubel i MFF efter att Jonas Knudsen slagit in 2-1 direkt på frispark. 8Foto: Bildbyrån

Malmö FF kom undan med blotta förskräckelsen och lyckades till slut vinna med 2-1 borta mot divsion 1-nykomlingen FK Karlskrona i Svenska cupen – efter underläge 0-1 i halvtid.

– Det blev en svår match på ett svårt underlag, precis som vi hade räknat med. Det var naturligtvis skönt att vi vann till slut, vi förtjänade att vinna. Jag tycker att vi skapade tillräckligt med chanser för att vinna och de gjorde mål på sin enda chans, resonerade MFF-tränaren Jon Dahl Thomasson efter matchen.

MFF ställde upp med nio nya spelare jämfört med startelvan mot Wolfsburg i Europa League i torsdags.

Endast Johan Dahlin och Anel Ahmedhodzic var kvar från den matchen.

Ett väntat spelförande MFF fick en straff efter en kvart spelad. Men Jo Inge Berget slog den inte bättre än att målvakten ganska lätt kunde rädda.

I den 25:e minuten kom kallduschen. Karlskrona fick en frispark i bra läge och Alex Pettersson kunde tämligen obevakad nicka in ledningsmålet inför en jublande storpublik (relativt sett), 2611 åskådare åskådare, på Västra Mark IP.

En ny kalldusch för MFF kom blott fem minuter efter baklängesmålet när Jo Inge Berget bars ut på bår efter en skada som såg oroväckande ut. direkt efter matchen gavs inte någon upplysning om skadan.

Marcus Antonsson ersatte Berget.

– Vi spelar helt enkelt inte tillräckligt bra. Det är svårt för oss att spela vårt spel på den här planen. Sedan gjorde de mål på den enda chansen de hade, sa Erdal Rakip till C More i halvtid.

Inför den andra halvleken byttes Oscar Lewicki in (för skadade Pavle Vagic) och han svarade för ett snyggt och överraskande inlägg efter 54 minuter som en helt obevakad Guillermo Molins kunde nicka in till 1-1.

I den 78:e minuten byttes så Adi Nalic in i stället för Erdal Rakip.

Samtidigt fick MFF en frispark som Jonas Knudsen lite överraskande slog rakt i mål. 2-1 till MFF.

Karlskrona försökte flytta upp spelet i slutminuterna och fick ett par halvfarliga fasta situationer, men MFF var närmare 3-1 än hemmalaget var en kvittering.

– Vi gör lite för mycket misstag med bollen, tar lite felbeslut ibland. Men spelarna höll sina huvuden kalla och vi spelade upp oss till slut, men jag är inte helt nöjd med vår insats, summerade Jon Dahl Tomasson. (SkD)

Johan Dahlin, Eric Larsson, Anel Ahmedhodzic, Lasse Nielsen, Jonas Knudsen, Jo Inge Berget (Marcus Antonsson 33), Erdal Rakip (Adi Nalic 79), Pavle Vagic (Oscar Lewicki 46), Tim Prica, Amel Mujanic, Guillermo Molins.