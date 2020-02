Turkiet öppnar gränsen mot Grekland

Utrikes Under lördagen öppnade Turkiet gränsen mot Grekland och en ström av flyktingar försökte ta sig till landet. Där möter de just nu tungt beväpnad grekisk polis.

Redan under fredagseftermiddagen började medieuppgifter komma om att Turkiet tänkte öppna gränsen mot EU under 72 timmar och hundratals flyktingar i landet började bege sig mot gränsen mot Grekland. Under lördagsmorgonen visade det sig att uppgifterna stämde. Problemet för de som vill ta sig till Grekland är dock att landet fortfarande har sin gräns stängd. Al Jazeera rapporterar just nu att mängder av flyktingar har fastnat i ett ”ingenmansland” mellan länderna och att grekisk polis har använt tårgas för att mota bort människor. Turkiets president Recep Tayyip Erdogan säger i ett tv-sänt tal att man inte längre tänker hindra människor som vill ta sig genom Turkiet mot EU.

– I slutet av dagen kommer 25 000 flyktingar ha passerat gränsen, säger Erdogan i taletl.

Anledningen till att Turkiet har valt att öppna gränsen är att striderna i nordvästra Syrien har blivit allt intensivare och det väntas i sin tur leda till en ny stor flyktingström. Erdogan säger också att han är besviken på EU, Ryssland och USA att de inte hjälper Turkiet i konflikten i norra Syrien.

– Vad gjorde vi i går? Vi öppnade dörrarna. Vi kommer inte att stänga dessa dörrar. Varför inte? För att EU borde hålla sina löften. Vi får ingen hjälp, säger Erdogan i sitt tal.

Turkiet har sedan 2016 ingått ett avtal med EU om att landet ska förhindra flyktingar och migranter från att ta sig till EU i utbyte mot ett miljardbistånd. Det finns uppgifter om att 3,7 miljoner syriska flyktingar för närvarande befinner sig i Turkiet.