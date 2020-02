Malmö Redhawks vände och vann

ISHOCKEY Malmö Redhawks vände 0-1 till 3-1-triumf hemma mot Färjestad BK och tog sin andra raka fullpoängare i SHL.

– En skön lördag, konstaterade assisterande tränaren Jesper Mattsson, som hyllades och fick sin tröja nummer 21 hissad i taket före nedsläpp, i C Mores direktsändning från Malmö arena.

– Fantastiskt. Det var jätteskoj att få vara med om en sådan sak innan matchen och sedan betydde det ännu mer när vi vann.

Färjestads Victor Ejdsell öppnade målskyttet redan efter 01.48, men några fler bortamål blev det inte denna lördagseftermiddag.

Matias Myttynen utjämnade då klockan stod på 13.57 och med 36.22 spelade satte Carl Persson 2-0 till hemmapublikens stora förtjusning.

02.31 före slutsignalen skickade sedan Lars Bryggman in 3-1 i tom målbur.

– Vi började trevande, kom inte ur zon zom ville, hade inget snabbt pucktempo och tappade puck, analyserade Jesper Mattsson.

– Men vi växte in i matchen och boxen gjorde det bra liksom Oscar (Alsenfelt) i målet. Vi brände en del chanser och kändes som att vi skulle haft både 3-1 och 4-1 ett tag.

På tisdag spelar Redhawks hemma mot Leksand.