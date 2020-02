Rutinerad rektor tar över högstadieskola

sjöbo Det är nu klart och avtalet undertecknat.

Mikael Wahlberg är ny rektor för Färsingaskolan, och han börjar i Sjöbo den 1 april.

I höst kommer Färsingaskolan att bli kommunens enda högstadieskola.

Nuvarande rektor Chris Hansen-Sonestam har, enligt skolchef Per- Olof Wigsén, inte sökt någon ny tjänst i Sjöbo kommun.

Av 17 sökande ansåg skolledningen att Mikael Wahlberg är den rätte för att ta över som rektor i samband med att Färsingaskolan blir enda högstadieskola i Sjöbo kommun.

Wahlberg har arbetat som rektor i elva år, och för tillfället arbetar han på en F-9-skola i Helsingborg.

– Jag är i grunden högstadielärare och i högstadiet är där jag trivs bäst.

Skolchef Per- Olof Wigsén framhåller att valet av Wahlgren grundar sig på hans gedigna bakgrund, och att han på samtliga punkter lever upp till de kriterier som tjänsten innefattar.

Wigsén framhåller att Mikael Wahlberg har det som krävs för att ta över Färsingaskolan in i en ny skolorganisation.

– Vi har dessutom genomfört omfattande referenstagning och de har bekräftat att han besitter en hög kompetens.

Mikael Wahlberg berättar att han efter många års jobb i andra kommuner börjat leta efter tjänster i närheten av Skurup där han bor.

– Jag är trött på långpendlandet, därför började jag titta mig runt.

Och när rektorstjänsten utannonserades började han titta närmare på hur Färsingaskolan ligger till resultatmässigt.

– Det är goda resultat som skolan visar upp, konstaterar han.

Vad är hans styrka, om han får säga det själv?

– Det är tydlighet, struktur, delaktighet.

Ett tydligt ledarskap, tillit till personal och elever, samt att inbjuda till delaktighet i beslutsprocesser är några av de viktiga faktorerna i hans arbete som rektor, slår han fast.

– Jag är bra på bygga organisationer, och när man slår ihop flera skolor till en så är det en bra egenskap.

– Det första jag kommer att göra är att träffa och lyssna på medarbetare och elever för att få deras bild av nuläge och tankar kring framtiden för skolan, berättar Wahlberg.

Han tillträder tjänsten 1 april och kommer inledningsvis att gå bredvid nuvarande rektor för att sedermera ta över helt som skolan nya rektor.

– Tanken är att jag ska gå bredvid för att få en bra överlämning, och från 1 maj är det tänkt att jag ska köra för fullt.