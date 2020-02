Kajsa reser jorden runt med stjärnhäst

Kajsa Lindsjö från skånska Vollsjö har hamnat i hetluften. Som anställd hos Ed Lambourn och med hästägare som Andrew Lloyd-Webber reser hon jorden runt med stallets stjärnhästar.

Från början var tanken att åka över till England och jobba i någon månad, med hjälp av kontakter hade Kajsa Lindsjö, från skånska Vollsjö, fått jobb hos Ed Walker i Lambourn.

– Det regnade, jag ringde hem och allt möjligt, berättar Kajsa om den första tiden.

Nu – ett år efter att hon på allvar bosatt sig i Lambourn – är hon i Saudiarabien och Saudi Cup tillsammans med stallets stjärna Royal Intervention som på lördag startar i The 1351 Turf Sprint med en miljon dollar i prissumma.

Vi når Kajsa i en solstol på King Abdulaziz Racetrack i Riyadh sedan hon gjort klart dagens sysslor. Hon är glad och avslappnad, nästan lite förvånad över den egna situationen.

– Om någon för ett år sedan sagt till mig att jag skulle åka till Royal Ascot, Glorious Goodwood, Saudiarabien och kanske Dubai hade jag sagt att den personen var tokig.

Kajsa skulle aldrig säga det själv, men hon är duktig och tränaren Ed Walker har ett stort, stort förtroende för henne. Det första stora intrycket kom när Kajsa kom så bra överens med Royal Intervention. Stoet hade inte något gott rykte, men tillsammans med Kajsa klickade det så när Kajsa skulle åka hem till Jägersro och Skåne blev hon mer eller mindre övertalad av Ed Walker att stanna.

Förra säsongen var en succé för Royal Intervention med en grupp-2 seger och starter de största tävlingsdagarna i England.

Kajsa är också den som varit med om de sista förberedelserna inför äventyret i Saudiarabien. Hon red det näst sista jobbet på henne inne på Lingfield.

– Till det sista jobbet, från boxarna, blev en jockey uppsatt. Men hade han inte kunnat hade jag fått rida det också. Så jag har haft tur och känner mig väldigt bortskämd.

Inte ett ord om den egna skickligheten, de känsliga händerna som får det besvärliga stoet att slappna av.

Royal Intervention ägs av Lord Andrew Lloyd–Webber och William S Farish. Just den Andrew Lloyd–Webber som tagit fram verk som Jesus Christ Superstar, Evita, Cats, Phantom of the Opera och mycket annat.

– Otroligt fina och trevliga ägare. Första gången jag träffade Lloyd–Webber tänkte jag att de inte visste vem jag var, men Lady Lloyd–Webber hade stenkoll och tackade mig för att jag hade så mjuka händer och att jag förstod Royal Interventions temperament.

Kajsa är ödmjuk inför sin situation och när jag frågar om hon lever sin dröm svarar hon.

– Jag vet inte om det här var min dröm, det är något annorlunda. Jag får se världen tillsammans med en favorithäst.

Saudiarabien och tjejer är två saker som kanske inte varit helt kompatibla, men inne på anläggningen märker inte Kajsa av några problem.

– Nej, vi är fyra–fem tjejer som är här och rider och allt fungerar perfekt.

Inte heller när hon fick hjälp av en lokal, manlig, ryttare var det några konstigheter.

– Nej, jag tänkte först hur det skulle gå för honom att ta order av en tjej, men det var inte några problem. Han var inte jätteduktig på engelska så det var väl möjligen enda problemet.

Kajsa har annars en tanke på att flytta hem till Sverige och träna häst, men hon inser också att hon just nu jobbar med riktiga topphästar och får möjligheter som de allra flesta bara kan drömma om.

– Det är inte bara Royal Intervention utan jag får rida väldigt fina turer.

Förklaringen?

– Ed vill att jag ska stanna…

Vi resonerar en stund och det hörs på Kajsa att hon en gång kommer att vända tillbaka till Sverige som tränare. Men att hon nu har fått en möjlighet som det helt enkelt inte går att tacka nej till.

Och går allt enligt planerna blir nästa anhalt Dubai. Royal Intervention är i alla fall anmäld till World Cup–dagen där nere.