Frikänns från restaurangmisshandel

Malmö Att maten kommer in sent och har kallnat leder inte sällan till missnöje. Men att matgästen varit sen och att maten därför kallnat och slängts är mindre vanligt.

En sådan ovanlig situation ledde till bråk på en restaurang vid Stortorget.

De fyra gästerna hade beställt in mat på restaurangen varpå de gick ut och satte sig på uteserveringen. Två av dem gick därefter ifrån serveringen i cirka 20 minuter.

När de kom tillbaka hade endast en av de fyra fått in sin mat. De tre andra gick därför in i restaurangen för att fråga efter sin beställda mat. De blir då upplysta om att maten slängts eftersom den kallnat då de inte kommit och hämtat den.

Då krävde kunderna som redan betalt för maten att de skulle få ny mat. Detta gick restaurangen med på, men kunderna skulle behöva ställa sig längst bak i kön som vid det laget var ganska lång.

Oacceptabelt enligt kunderna som menade att det var restaurangen som begått ett misstag.

Vad som sedan händer har de inblandade olika åsikter om, men rätten har klarlagt att det uppstod bråk och handgemäng där flera personer var inblandade. Det framgår även att en av restauranggästerna lämnar platsen efter handgemänget.

En av kunderna ska ha uttryckt sitt missnöje i termer av ”jag ska knulla din syster” såvida han inte fick maten direkt.

Den restauranganställde följde med kunden ut och ska då ha mottagit ett knytnävsslag i ansiktet. De två andra missnöjda kunderna kom då fram för att hjälpa sin kompis genom att slå den liggande restauranganställde. Han ska även ha fått ett slag i ryggen med en metallstol.

När en kollega kom till undsättning blev även denne slagen till marken.

Tingsrätten frikänner emellertid de tre åtalade eftersom utredningen i målet inte är tillräckligt robust för en fällande dom.