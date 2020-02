Detta är coronaviruset

Fakta Allt du velat veta om covid-19 men varit rädd att fråga.

Det finns ett stort antal coronavirus, varav de flesta bara drabbar djur. Det finns idag sju typer som kan smitta människor och resultera i sjukdom. Fyra av dem kan resultera i förkylningar medan sars och mers ger betydligt allvarligare luftvägssjukdom,

Den nya coronavariant 2019-nCoV som upptäcktes i slutet av förra året i Kina och som nu sprids över världen ger upphov till sjukdomen covid-19. Sjukdomen är potentiellt dödlig, även om dödligheten än så länge är svår att fastställa. WHO uppskattar just nu att den är mellan ett och två procent.

De flesta som drabbas blir dock lindrigt sjuka med någon form av luftvägssymptom. För en del blir konsekvenserna dock värre, som till exempel lunginflammation.

Så sprids smittan:

Mycket är ännu oklart men klart är att den sprids i kontakt mellan människor. Det sprids också via så kallad droppsmitta, det vill säga via hostningar och nysningar.

Det är oklart hur länge viruset lever utanför människokroppen men preliminär information pekar på att den tiden är begränsad och kräver visssa förutsättningar. Inget talar för att det sprids via föremål och det kan dödas med vanliga desinfektionsmedel.

En orsak till att smittan sprids så fort är att sjukdomen är ny och att ingen därför har utvecklat imunitet mot den.

Inget tyder än så länge på att smittan skulle smitta under inkubationstiden, det vill säga den till mellan när man blir smittad av viruset och att sjukdomen bryter ut, Det är en period som bedöms vara mellan 1 och 14 dagar. Covid-19 smittar under sjukdomstiden och under själva insjuknandet.

Så behandlas sjukdomen:

Än så länge finns varken något läkemedel mot sjukdomen eller något vaccin, även om forskning kring det pågår. Den behandling man ger vid svårare fall är att stödja lungorna, och andra påverkade organs, funktion.

Så undviker du att bli smittad:

1. Undvik att komma i kontakt med sjuka människor. Man ska också undvika att röra sig själv i ansiktet eller runt ögonen.

2. Var noga med hygienen. Tvätta händer med tvål och varmt vatten såväl före måltid som före hantering av mat och efter toalettbesök. Har du inte möjlighet till handtvätt så använd handsprit.

3, Host och i nys i armvecket eller i en pappersnäsduk i stället för i handen, då hindrar du att smitta sprids via handflatorna.

4. Om du blir sjuk: stanna hemma. Då undviker du att smitta andra människor på jobbet, i kollektivtrafiken eller andra platser där du är i närheten av andra människor.

Källa: Folkhälsomyndigheten.