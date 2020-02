SVEDALA

Natten mot onsdagen bröt sig en eller flera gärningspersoner in i OK Q8 på Norra Tvärgatan.

Enligt den första anmälan till polisen är det troligen snus och receptfria läkemedel som stulits från butiken.

Enligt polisen ska tjuvarna tagit sig in via nattluckan som bröts upp klockan 04.15.

Även en jalousie tillhörande mackens förråd på utsidan har brutits upp och skadats.

Om gärningspersonerna fångats på någon övervakningsfilm är i nuläget oklart.