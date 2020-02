Skulle steriliseras – rymde från sjuktransport

Världen En babianhanne lyckades tillsammans med två honor rymma från ett transportfordon utanför ett sjukhus i Sydney tidigare i veckan.





Människor som befann sig i området kring Royal Prince Alfred Hospital i Sydney på tisdagseftermiddagen, lokal tid, hade chansen att ta del av en alldeles extraordinär syn, nämligen fritt kringströvande babianer.

En babianhanne som skulle fraktas till sjukhuset i sällskap av två honor för att steriliseras lyckades, i närheten av sjukhuset, rymma från transportfordonet.

Trion strövade sedan rundor fritt på sjukhusområdet, något som väckt stor uppmärksamhet bland stadens befolkning vilket inte minst tagit sig uttryck på sociala medier.

Bland andra den lokala polisstyrkan publicerade ett skämtsamt inlägg om de förrymda primaterna på sin Twitterkanal.

This is not a Mandrill! Earlier this afternoon, a troop of baboons escaped from a facility and were going bananas in Camperdown. Police and wildlife handlers now have the situation under control, so please let them do their job and don’t be tempted to pry, mates.

— NSW Police Force (@nswpolice) February 25, 2020