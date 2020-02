Konst förevigar gamla Svalöv

Svalöv Under många år blommade Svalöv med sina pittoreska hus, lummiga trädgårdar och affärer utmed hela Svalegatan.

Under 50,60 och 70-talen genomfördes den stora rivningsboomen och en helt ny bild av samhället växte fram.

– Svalöv var en välskött och mysig by och jag växte upp under den tiden.

Tore Nilsson – konstnär och en välkänd profil i samhället – har under en tid förevigat några av de hus som försvann.

Nu ställer han ut sina alster på Svalövs bibliotek och på fredag den 28 februari kan allmänheten ta del av utställningen.

Tore Nilsson har alltid vurmat om sin hemby. Motiven är många som förevigats och som dessutom har en stark koppling till området där Svalövsbostäder byggde hyreshus för ett antal år sedan.

– Jag har målat idyllerna och hur husen och området såg ut på den tiden. Minnena är många, förklarar Tore Nilsson.

Dock står tre hus kvar som monument över en svunnen tid:

Dels Elsebo, gamla skolan, men även Tore Nilssons eget föräldrahem ett stenkast därifrån.

Elsebo ansågs för fint att jämnas med marken medan Tores pappa Erik Nilsson helt enkelt vägrade att sälja, trots locktoner från kommunens höjdare.

– Pappa ville ha sitt hus kvar. Och så blev det. Kommungubbarna gav upp till sist.

Ett beslut i kommunfullmäktige innebar att Svalöv skulle moderniseras.

Gamla hus, bra som dåliga, föll för grävskopornas käftar och det handlade om ett riktigt raseri under några år.

Kommunen köpte upp husen, rev allt och sådde därefter gräs på tomterna. Sedan tog det ett otal år innan det blev aktuellt med nybyggnationer.

Tore Nilsson är inte bitter, men tycker att alldeles för fina hus försvann.

– Jag säger inte att det är fel att man bygger nytt, men jag minns alla miljöer hur det såg ut på den tiden. Man förstörde ett idylliskt och fint område.

För något år sedan bestämde Tore Nilsson sig för att föreviga många av de aktuella husen. Totalt kommer åtta motiv att visas upp på utställningen.

Ett motiv som visar hur Svalövs centrum såg ut finns också med som en man vid namn H Appelkvist målade från ett vindsfönster i gamla järnhandeln på Svalegatan.

– Målningen visar exakt hur gamla Svalöv såg ut. Ett mycket talande motiv.

Tore Nilsson kan i princip räkna upp alla de 30-40 hus som försvann.

– Hela vägen från gamla Baren bakom Kulturhuset upp till målare Hanssons och Nords i den södra delen till Axel Perssons bageri, Lemchans syaffär och Långholmen i norr försvann efterhand.

Tore Nilsson poängterar att hans alster är målade helt efter egna intryck och värderingar:

– Det handlar om konst, helt enkelt mitt sätt att måla. Inte bara rita ett hus, jag har strävat efter att få en känsla i bilden av miljön som fanns på den tiden.

Utställningen pågår mellan den 28 februari och den 13 mars under bibliotekets öppettider.

Skånskan kommer under sju lördagar framöver presentera varje bild för sig. På lördagar, så håll ögonen öppna för de som gillar att ta del av Svalövs intressanta historia.