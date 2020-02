SJÖBO

Sjöbo kommun har polisanmält två fall av skadegörelse.

Den första drabbade Råd och resursprogrammets lokaler på Sandbäcksskolan där någon under helgen krossat sammanlagt tio fönster plus en ruta i en dörr.

Den andra skadegörelsen inträffade på Lillgårdens förskola på Lärkgatan där någon under sportlovsveckan krossat en ruta i en ytterdörr.