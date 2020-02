Insats efter misstänkt människorov

Hässleholm Under natten gjordes flera husrannsakningar för att frita två personer som troddes vara som troddes vara inlåsta mot sin vilja.

Under tisdagskvällen nåddes polisen av uppgifter om att två personer skulle hållas inlåsta mot sin vilja någonstans i Hässleholm. Man gjorde då ett antal husrannsakningar för att kunna frita dessa. Ärendet har polisregion Syd tagit över från Stockholm.

– Vi har påträffats två personer, en pojke på 17 år och en man i 20-årsåldern. De påträffades oskadda i centrala Hässleholm, säger Filip Annas, pressinformatör vid polisens ledningscentral.

Under natten har också två män anhållits misstänkta för människorov. Man har under natten hållit förhör med både målsägandena och de misstänkta gärningsmännen.

– Och vi kommer hålla fortsatta förhör under dagen idag för att försöka utröna vad som ligger bakom händelsen och skapa oss en helhetsbild.

Polisen är i nuläget förtegna om händelseförloppet. Man vill bland annat inte säga huruvida de båda målsägandena fritagits under en av de husrannsakningar som genomfördes under natten eller på vilket sätt och under vilka omständigheter man tagit över ärendet från Stockholm.