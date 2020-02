VEBERÖD

Biblioteket i Veberöd utsattes för ett inbrott under natten mellan torsdagen och fredagen.

Då tog sig nämligen någon in på personalkontoret på biblioteket och stals en laptop. Tjuven tog sig in genom att lyfta bort ett fönster.

En verktygslåda stals också vid ett inbrott i en bostad på Kämpagränden under en period av en vecka i samband med sportlovet.