Malte Setkov gjorde sitt första mål i SHL

ISHOCKEY Malte Setkov svarade för sitt allra första SHL-mål och dessutom en assist – men det räckte bara till en poäng. Redhawks föll mot Linköping efter förlängning. Matchen slutade 3-4.

– Skönt att få göra en balja och en assist.. Men laget betyder mer och jag tycker att det var tråkigt att vi bara fick med oss en poäng i dag. Vi kom inte upp i vår bästa nivå, sa Malte Setkov efter matchen.

Redhawks fick en smakstart på matchen när Nicolai Meyer slog till redan efter en minut av den första perioden med att lägga in 1-0. Men glädjen skulle bli kortvarig.

Bara två minuter senare kom kvitteringen efter ett skott från backposition som Oscar Alsenfelt i hemmakassen inte lyckades fånga.

Linköping fortsatte lägga puckar mot mål och vann skotten i den första perioden med hela 20-7. Hemmalaget saknade inte chanser, men effektivitetebn fanns inte där och i stället kunde gästerna pricka in ett ledningsmål med fyra minuter kvar av den första akten. Alsenfelt lämnade en retur som hamnade rakt i famnen på fel spelare – och så stod det 1-2 på tavlan.

– Vi måste upp i allt och hjälpa Ogge i målet, sa en inte alls särskilt nöjd Fredrik Händemark i periodpausen.

Lyftet kom – rödhökarna kom ut med mer energi i den andra perioden och belönades också med en kvittering på ett iskallt backskott av Malte Setkov – hans första SHL-mål för säsongen. Ja hans första SHL-mål någonsin (han gjorde dock ett slutspelsmål förra våren).

– Jag har fått upp självförtroendet under min tiid i Kristianstad och vågar lite mer nu, försöker få igenom mina skott oftare, sa Setkov.

Linköping tog ledningen på nytt mitt i den andra perioden i spel sex mot fem under en avvaktande hemmautvisning,

Men Malte Setkov var på hugget och efter ett stenhårt skott från blålinjen styrde Lars Bryggman in 3-3 med knappa fyra minuter kvar till pausen.

Dessutom fick Redhawks chansen i fem mot fyra under hela fem minuter efter att gästernas Samuel Lofquist straffat ut sig genom att knuffa domaren (!). Han bad om ursäkt efter matchen:

– Det plågar mig att jag gjorde en sådan dum sak, som dessutom satte mitt lag i ett dåligt läge, sa Löfqvvist.

Överläget gav emellertid ingen utdelning. Chanser var det gott om men pucken ville inte i mål.

Redhawks hade de bästa och hetaste chanserna i den tredje perioden och lyckades till slut jämna ut skottstatistiken i matchen, men perioden slutade mållös.

I förlängningen tog det bara en och en halv minut innan gästerna lyckades avgöra och därmed fick Redhawks trots allt nöja sig med en poäng – och tvingades alltså dessutom inkassera tredje raka förlusten.

– Vi släpper in för billiga mål. Men jag är nöjd med den tredje perioden då vi försökte driva spelet och sedsan förlorade vi på en stark individuell prestation i förlängningen, summerade Redhawkscoachen Martin Filander.

Att Redhawks befinner sig i lite av ett ingenmansland i tabellen med långt såväl upp som ner till de respektive strecken ville Malte Setkov inte skylla på:

– Det är ingen ursäkt. Vi spelar fortfarande för att komma bland de sex bästa.

I ett kommande slutspel tror han på sitt lag:

– Nu vet vi ju inte om det blir kvartsfinaler eller play-in men vi är ett bra slutspelslag och har en bra trupp så jag tycker att vi har en bra chans att gå långt.