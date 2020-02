Konkurrerande tåg?

För en dryg månad sen kom det till allmän kännedom, via Sydsvenskan, att ett privat bolag ville driva tågtrafik på sträckan Helsingborg-Malmö-Köpenhamn. Skånetrafiken verkade tagna på sängen men hade i själva verket känt till erbjudandet sedan i höstas. På decembermötet diskuterade kollektivtrafiknämnden ett ”kommersiellt erbjudande”.

Sedan 2012 är det tillåtet att utan tillstånd starta kommersiell regional linjetrafik, men det måste anmälas till den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Denna myndighet finns hos Region Skåne, inte att blanda ihop med Skånetrafiken som är en förvaltning som ansvarar för upphandlad trafik på fastställda linjer. Sedan möjligheten tillkom har det varit trafik till flygplatser och med långdistansbussar som har varit aktuella. Att nu ett privat bolag vill driva kommersiell tågtrafik på en av Skånes mest trafikerade sträckor är intressant ur flera aspekter.

Det svenskägda bolaget Väte Rail AB är baserat i Malmö och drivs av tre mycket järnvägserfarna herrar. De ser sig klara en ökad kapacitet på Västkustbanan genom att köra lokdragna dubbeldäckade tåg. Just lokdragna vagnar har diskuterats inom Skånetrafiken, där loken förlorade till förmån för motorvagnståg när man beslutade om upphandling av nya tåg.

Skånetrafiken vill på goda grunder samordna all trafik för att göra det lättare för resenärerna, vilket vi tackar för. Men det är ett erbjudande som det privata bolaget ska betala för, och inbegriper allt ifrån hållplatser till reseplanerare och samverkan kring biljetter. Frågan är hur lätt det är att komma överens kring detta.

Den springande punkten är emellertid om Skånetrafiken helt släpper all trafik på sträckan för att förlita sig på Väte Rail. Det får inte plats hur många tågavgångar som helst på banan och där är det Trafikverket som avgör ifall Skånetrafiken ska kunna konkurrera med det privata bolaget på samma sträcka. Alltså många frågor att lösa innan trafiken kan bli verklighet.