Mer Anders & Måns i höst

Premiären för en vecka sedan blev en succé och vårturnén är i princip utsåld. Nu förlänger Anders & Måns sin turné med den faktabaserade humorföreställningen Så funkar det – The Show och ger under ytterligare 36 föreställningar runt om i landet svar på frågor som hur sjöväderrapporten påverkat din karriär och på vilket sätt landsgränser och bröd hör ihop.

I snart tjugo år har Anders Johansson och Måns Nilsson levererat faktabaserad humor under rubriken ”Så funkar det”, i tv, radio, podd och numera alltså även som scenshow. Med hjälp av mätstickor, internet, telefonsamtal, sång, dans och en och annan gissning svarar Anders och Måns på publikens frågor.

Nya spelställen i höst är bland annat Ystad teater (30 september), Nöjesteatern i Malmö (1 oktober), Kulturhuset i Hässleholm (4 oktober) och Landskrona teater (21 oktober). Dessutom gör duon återbesök på Kulturkvarteret i Kristianstad (11 oktober), där showen ges i morgon kväll, och på Lunds stadsteater (2-3 oktober).

Biljetterna till höstturnén för Så funkar det – The show är redan släppta.