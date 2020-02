Hon tar över rodret inom V

ESLÖV

Vänsterpartiet i Eslöv har genomfört ett skifte i partitoppen, under årsmötet som hölls i veckan som gick. Lasse Holmström lämnar över ordförandeklubban till Laila Fast Petrovic, som valdes in på den posten under mötet.

I ett pressmeddelande uppger Vänsterpartiet att Laila Fast Petrovic är en känd profil i Eslövs föreningsliv. Hon har bland annat varit fackordförande i Unionen. Idag har hon flera kommunala uppdrag och är andre vice ordförande i servicenämnden och sitter även i styrelsen för det kommunala fastighetsbolaget Ebo.