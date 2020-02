Blottare gripen i Pildammsparken

Malmö Vid lunchtid på måndagen greps en man i Pildammsparken som blottat sig för flera personer.

Polisen fick in larm om händelsen 12.19 på lördagen och ryckte ut till platsen där en man ska ha blottat sig för flera persor. Väl på plats i Pildammsparken träffar man en 35-årig man som passar in på de beskrivningar man fått av en av dem som slog larm via telefon.

Mannen grips och förs till polishuset för förhör. Man söker nu fler målsägande som utsatts för blottare eller som på annat sätt bevittnat händelsen.