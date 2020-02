Bil har kört in i folkmassa

Volkmarsen En mil har kört in i ett karnevalståg i den tyska staden Volmarsen. Enligt de första uppgifterna ska ett 30-tal personer vara skadade.

Enilgt tyska tidningen Bild ska en Mercedes ha kört rakt in i en folkmassa i dag vid klockan 14.30. Föraren har gripits av polis och ambulanspersonal arbetar just nu på platsen. Enligt tidningen ska flera barn ha skadats i samband med händelsen. Tysk polis har ännu inte lämnat någon information om det rör sig om en olycka eller ett avsiktligt dåd men enligt vittnen som tidningen Frankfurter Rundschau pratat med ska föraren ha siktat in sig på barn och kört förbi flera avspärrningar. Den gripne föraren är mellan 20 och 30 år gammal, enligt samma vittnesuppgifter. Vid 16.30-tiden meddelade en poliskälla att ingen ska ha dött till följd av händelsen.