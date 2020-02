Förtrollande Fantom

Maskerad i The Phantom of the Opera.

Anton Salvin, Filip Barna, Anna Hammarqvist och Hanna La Fleur i The Phantom of the Opera. Foto: Amanda Sigfridsson

The Phantom of the Opera Musikal av Andrew Lloyd Webber, Charles Hart, Richard Stilgoe

Medverkande: Joel Zerpe, Sara Ollinen, Jonathan Böiers, Sebastian Lamberth, Anton Salvin, Anna Hammarqvist, Hanna La Fleur, Filip Barna, Johanna Westholm med flera

Musikaliskt ansvarig: Jonas Svensson

Dirigent/musikaliskt ansvarig: Nils-Petter Ankarblom

Kostym: Fia Persson

Koreograf: Sandra Lundgren/Mia Gisselsson

Scenografi: David Rix, Emil Sigfridsson, Filip Hällefors

Regi: David Rix

Premiär på Kristianstads teater den 22 februari 2020

The Phantom of the Opera går på sitt 34:e år i London, har setts av mer än 140 miljoner människor över hela världen, kan kosta upp emot 100 miljoner att producera i original och sågs senast i Sverige på Cirkus med plats för 1 800 i publiken och på Göteborgsoperan med plats för 1 276.

Nu har den landat på Kristianstads teater, plats för 362, där lokale producenten Emil Sigfridsson har fått lov att göra en egen version.

Andrew Lloyd Webber har visserligen släppt lite på rättigheterna efter musikalens 25-årsdag, men att Sigfridsson fick ja är ändå näst intill en sensation.

Det var också med lysande ögon och på lite darriga ben som producenten själv tillsammans med regissören David Rix klev ut på scenen innan premiärföreställningens början för att berätta om hur stort det känns för dem att efter tio års ”tjat” ha fått ja. En dröm har slagit in men det är också ett stort förtroende att förvalta.

Och resultatet? Jo, man kan lugnt säga att Kristianstadsfantomen lever upp till förväntningarna. Orkestern (14 man under ledning av Nils-Petter Ankarblom) och solisterna är på riktigt hög nivå, vilket bildar en stabil grund för föreställningen.

Dessutom överraskas man av att flera scener är så uppfinningsrikt genomförda.

Utan en jättebudget, men utan att det känns som om man har snålat, har inspiration och fantasi fått blomma ut och skapat förtrollande teater.

Ett exempel är första inblicken i Fantomens underjordiska lya och vägen dit, över sjön, i en båt. En genial lösning och en spännande scenografi både på vägen och i lyan. Både titelsången och ”Nattens musik” ska vara tidiga höjdpunkter i föreställningen och det blir de verkligen här.

Publiken är på kokpunkten av lycka.

Riktigt lika bra fungerar inte den scenografiska lösningen för alla scener, till exempel ”Ingen återvändo mer” där Christine och Fantomen står långt ifrån varandra, men musikaliskt är det ändå hett och sensuellt.

Fantomen görs av Joel Zerpe, som den skånska publiken tidigare har kunnat se på Malmö Opera. Han var en av dem som var understudy till Peter Jöback i Fantomen på Cirkus och här får han chansen och göra rollen. Han gör ett välsjungande teaterspöke, en stabilt maskulin Fantom med ett annat kroppsspråk än den skörare version man ofta sett på senare år. Det fungerar utmärkt i kontrast till en starkare och stoltare Christine Daae, fint gestaltad av Sara Ollinen som lever upp till rollens stora krav och imponerar både röstmässigt och som skådespelare.

Raoul sjungs av Jonathan Böiers, som har en behaglig röst och går väl in i helheten, en lite otåligare och mer drivande Raoul som till och med svingar en värja mot Fantomen vid ett tillfälle.

Som vanligt i Emil Sigfridssons produktioner är några av de medverkande inte professionella musikalartister och någon gång lyste premiärnerverna igenom hos någon av amatörerna. I ensemblen finns diverse yrken representerade, men alla har gedigen erfarenhet av att stå på musikalscenen. Anna Hammarqvist som gör Carlotta Giudicelli är till vardags controller i truckbranschen, läser jag i programmet.

Hon är också en av de bästa Carlottor som undertecknad har sett och lyfter fram det komiska i rollen hos den firade primadonnan.

Avsaknaden av alla de vackra och in i minsta detalj styrda bitarna i kostym och scenografi, det som många fantomen-fans älskar, gör något med musikalen. Styrkor och svagheter i verket framträder på ett tydligare sätt – och det är riktigt spännande för en musikalälskare att uppleva.

Det är på så sätt en fenomenal Fantom som Emil Sigfridsson signerat och jag hoppas att The Really Useful Company skickar en representant till Kristianstad för att ta sig en titt och inspireras.

The Phantom of the Opera var en gång för länge sedan på väg till dåvarande Malmö stadsteater, det som numera är Malmö Opera.

Då blev det inte av, men nu är den äntligen i Skåne.

Ett tillfälle att ta vara på!