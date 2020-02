Tävla med idéer för gården

STÅNGBY Lunds kommun utlyser en idétävling om hur Torngården i Stångby bäst kan användas i framtiden.

Tanken är att huset ska vara en central mötesplats för alla.

– I dagarna kommer Stångbyborna att få ett kort hem i brevlådan med all information om idétävlingen, säger Ulrika Dagård som är samhällsstrateg i Lunds kommun och projektledare för idétävlingen.

– Sen hoppas vi på riktigt många kreativa och bra förslag. Både i fråga om verksamheter och aktiviteter i gården.

Stångby är en av de orter i Lunds kommun som växer snabbast.

Från år 2000 har invånarantalet tredubblats och beräknas de kommande åren stiga till runt 5 000 personer.

Många invånare innebär också ökat behov av mötesplatser, verksamheter och aktiviteter i Stångby anser kommunstyrelsen som beslutat utlysa idétävlingen.

– Vi ser fram mot goda förslag och idéer från Stångbyborna för att kunna utveckla denna viktiga mötesplats i byns centrum. I takt med att Stångby växer kan Torngården få en allt viktigare roll, säger Philip Sandberg (L) och kommunstyrelsens ordförande i ett pressmeddelande om tävlingen.

Idétävlingen är öppen från den 22 februari till och med den 31 maj och under den här tiden kan Stångbyborna lämna in sina idéer och förslag.

I dagsläget använder biblioteket nedervåningen i Torngården och ett rum på ovanvåningen medan övriga rum är outnyttjade.

– För att känna in miljön och se hur det ser ut är ett bra förslag att åka dit och gå runt lite, tycker Ulrika Dagård.

– Det går bra att göra under bibliotekets öppettider.

– Utgångspunkten för det vi söker är att det ska vara idéer som är bra för Stångbyborna. Tanken är också att verksamheter i huset ska kunna samverka med biblioteket som ska vara kvar.

– I huset finns bland annat en stor sal, ett annex och så källaren, säger Ulrika Dagård.

Kyrkan ska hyra lokalerna under 2020-2021 och först därefter kan de idéer och förslag som kommer in förverkligas i Torngården.

– Vi har bildat en projektgrupp med tjänstemän från olika förvaltningar som ska gå igenom de förslag som kommer in. De bästa idéerna tar vi sedan vidare till kommunstyrelsen som utser vinnarna. Det kan bli två eller 35 förslag som går vidare, jag har ingen aning, säger Ulrika Dagård.

– Men det är en fin byggnad, väl värd att ta till vara och använda på bra sätt. Så jag hoppas på många fina förslag.