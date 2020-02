De gick vidare till final

Hanna Ferm med bidraget Brave och Victor Crone med Troubled waters tog sig direkt till final.

Tidigare bidrag som är klara för final är: The Mamas, Robin Bengtsson, Dotter, Anna Bergendahl, Mariette och Mohombi.

Tidigare bidrag som är klara för Andra chansen är: Malou Prytz, Felix Sandman, Méndez feat. Alvaro Estrella, Paul Rey, Drängarna och Anis don Demina.

Hanna Ferm, som även deltog förra året tillsammans med Liamoo, var favorittippad och tog sig mycket riktigt vidare till final med bidraget Brave. Även Victor Crone medverkade i tävlingen för andra gången.

Frida Öhrn med bidraget We are one samt skåningarna Ellen Benediktson och Simon Peyron med sitt bidrag Surface tog sig till Andra chansen.

Lägst röster i den fjärde deltävlingen fick Nanne Grönvall med sitt bidrag Carpool Karaoke, Jakob Karlberg med bidraget Om du tror att jag saknar dig och William Stridh med Molnljus.

Den 29 februari sänds Andra chansen från Eskilstuna. Finalen sänds från Friends Arena i Stockholm den 7 mars.