Så funkar det funkar alldeles utmärkt som show

Måns Nilsson och Anders ”Ankan” Johansson tar plats på scen för Så funkar det – The Show.Foto: Nils Bergendal

Recension

HUMOR

Så funkar det – The show

Medverkande: Anders ”Ankan” Johansson, Måns Nilsson

Regi: Adde Malmberg Turnépremiär på Slagthuset i Malmö 20 februari 2020

Turnéfakta:

Så funkar det – The show i Skåne

27/2 på Kulturkvarteret, Kristianstad

28/2, 29/2, 1/3 på Lunds stadsteater

Så funkar det-podden (och ursprungligen radioprogrammet) har nu fått sin scenform. Turnépremiären för Så funkar det – The Show på Slagthuset i Malmö fyllde naturligtvis salongen till bristningsgränsen och viss funkade den här transformationen alldeles utmärkt.

Mitt på scenen finns en mysig, liten studio med medaljongtapeter, 70-talslampa, en gammal radio och naturligtvis mikrofoner på bordet – allt för att knyta an till radioursprunget för det här populära frågeprogrammet som vid det här laget faktiskt har nästan 20 år på nacken. Utöver studion tillför scenformatat två stafflin med spännande och illustrativa bilder, en knirrande overheadapparat och häftiga strålkastare.

Med självklar, men lite premiärnervös, närvaro gör sedan huvudpersonerna Anders ”Ankan” Johansson och Måns Nilsson, i charmigt skotskrutiga kostymer, entré och börjar med att inventera publikens kunskaper. Finns det möjligen någon som kan prata med djur? En polis? Någon som kan finska? Så klart det finns!

Och oavsett kringverk så är det ju dessa två humorartister – deras kemi, deras gnabbande och deras fascinerande slingrande associationsbanor till de mest kluriga frågor – som är hjärtat i det här konceptet. Scen eller radio spelar egentligen inte så stor roll.

Under den cirka 90 minuter långa showen får vi bland annat veta vilken rockstjärna som var först med att slänga ut en tv genom fönstret – fast det var en svensk kung och en levande björn …, hur toxoplasmos påverkar människor – och Anders och Måns, och vilken grönsak som är grönsakigast. För att bara avslöja några av frågorna.

Eftersom det är show så bjuds vi också på lite teater med lösskägg, Jesus lärjungar och en fåraherde och så Anders i kattkostym. Och dessutom minst sagt underhållande sång och dans.

Så funkar det – The show bjuder på konstant trivsamt småfniss, en hel del storfniss och några rejäla asgarv och den stora skillnaden mot podd/radiolyssnandet är ju ändå att en hel salong skrattar tillsammans. Sedan kanske man kunde önska att det där fiskandet efter publikens kunskaper som slängdes ut i början hade använts lite, lite mer.

Men det är en petitess i sammanhanget för Så funkar det – The Show är en riktigt lyckad humorkväll som dessutom bjuder på en avslutning man sent kommer att glömma. Vi lämnar salongen både klokare och härligt genomfnissade.