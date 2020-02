Kvinna pistolhotades av tjuv

SJÖBO Kvinnan såg att någon brutit upp hennes förråd.

När hon konfronterade inbrottstjuvarna blev hon hotad med pistol.

Sent på torsdagskvällen tog sig två för polisen inte helt obekanta män in i ett uteförråd på Västergatan.

Förrådets ägare råkade tittat ner och se att någon hade tagit sig in i det.

Hon bad sin son ringa polisen samtidigt som hon själv rusade ner för att konfrontera de båda inbrottstjuvarna.

En av dem riktade ett allvarligt hot mot kvinnan, ett hot han underströk genom att plocka fram en pistol och peka den mot kvinnan.

De båda inbrottstjuvarna fick inte njuta så värst länge av det stöldgods de plockat åt sig. Polisen hade ett hum vem som låg bakom inbrottet och kunde strax efter midnatt gripa två män på en adress i Sjöbo.

De är tills vidare misstänkta för grovt olaga hot och stöld genom inbrott.