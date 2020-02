Skånskt rekord i skänkta glasögon

Butikschef Caroline Lindström håller upp några av de glasögon som samlats in under året. Foto: Pressbild

Löddeköpinge 2 247 begagnade glasögon ha lämnats in på Center Syd till Optiker utan gränser. Det gör Lödde till sjunde bästa insamlingsplatsen i Sverige och bäst i Skåne.

Synfel existerar i alla länder, men alla medborgare har inte råd med glasögon.

I synnerhet i utvecklingsländer är det svårt att få tag på eller att ha råd att ha glasögon.

Det sker olika slags insamlingar av begagnade glasögon. Störst är Optiker utan gränser, som startats av Synoptik i samarbete med Vision for all. De senaste tio åren har biståndsorganisationen samlat in 541 600 glasögon, berättar Synoptik i ett pressmeddelande.

Under det senaste året har 117 600 glasögon lämnats in till olika butiker i Sverige. Glasögonen ska i slutet på mars tas med på en biståndsresa till Guatemala.

Rekordet bland insamlande butiker har Vetlanda med 7258 glasögon. Butiken på Center Syd kom sjua i landet med 2 247 glasögon och är dessutom bäst i Skåne. Butiken på Triangeln i Malmö samlade bara in 1 629 glasögon och kom tia.