Inga tåg Malmö-Lund i helgen

Det planerade arbetet med fyrspårsutbyggnaden mellan Malmö och Lund stoppar tågtrafiken under helgen.

Från lördag 22 februari klockan 21.00 till söndag 23 februari klockan 5.00 och från söndag 23 februari kl 21.00 till måndag 24 februari kl 5.00 kan inga tåg köra mellan Malmö och Lund.

Pågatågen är inställda mellan Malmö C och Lund C. Bussar ersätter via Burlöv, Åkarp och Hjärup.

Vissa av Pågatågen är inställda mellan Malmö C och Kävlinge.

Öresundstågen är inställda mellan Malmö C och Lund C, bussar ersätter.