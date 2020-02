Kollision med rådjur

Svedala. En viltolycka skedde i Bökeberg som ligger i Svedala kommun. En personbil och ett rådjur kolliderade med varandra. Händelsen inträffade i måndags klockan elva på kvällen. En kvinna i 30-års åldern vittnade händelsen.

Olovlig gods i Lastbil

Trelleborg. Gränspolisen i Trelleborg stoppade en lastbil vid hamnen. Enligt gränspolisen ska lastbilen ha tagit med sig gods från ett annat genombrott. De tre männen som befanns sig i lastbilen härstammar från alla från Serbien. Samtliga tre män var i 20-års åldern.

Polisen har i nuläget beslagtagit lastbilen i väntan på utredning. Händelsen inträffade natten till torsdagen.

Ska ge en känsla av tilltro

Svedala. Under sportlovet anordnas Statarmuseet aktiviteter för alla barn. På fredag bjuder museet in barnen för att baka eget bröd i den stora vedeledande ugnen. Målet är att få barnen att känna en känsla av att ”jag kan”.

Statarmuseet bjuder även in till Djurparken klockan 12.00 för en sagostund med högläsning.

Under dagen kommer det anordnas en klurighetsrunda.

Lös mellokrysset i biblioteket

Svedala. Bara bibliotek i Svedala bjuder in alla melloentusiaster till biblioteket för att tillsammans lösa lördagens melodikryss.

Klockan 09.50 öppnar de dörrarna.