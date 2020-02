Redhawks föll efter stor dramatik

ISHOCKEY Malmö Redhawks var nära en skrällseger borta mot serieledande Luleå, men tappade och föll snöpligt med 3-4.

Det sista målet med blott sju sekunder kvar.

– Går inte att sätta ord på mina känslor just nu, konstaterade besvikne lagkaptenen Fredrik Händemark i C Mores direktsändning.

– Vi gjorde en ganska bra match, men blev för rädda om ledningen i tredje, fegade och backade hem.

Rödhökarna fick en mardrömsstart uppe i Luleå där hemmalagets Jack Connolly hittade rätt redan med klockan på 02.45.

Händemark såg sedan ut att ha skickat in 1-1, men målet dömdes bort efter videogranskning.

Något som fick Malmö-tränaren Peter Andersson att kritisera huvuddomaren Mikael Sjöqvist.

– Jag tycker att det hade varit väldigt respektfullt av Sjöqvist att komma bort till vårt bås och förklara varför. Det hade tagit ungefär sex-sju sekunder.

Henrik Hetta satte kvitteringen drygt sex minuter in på andra perioden, men i numerärt överläge återtog Luleå ledningen genom Connolly som gjorde sitt andra mål för kvällen.

Bara knappa minut senare var det dock kvitterat på nytt med nyförvärvet Adam Brodecki som målskytt i powerplay.

Och efter 34.50 fullbordade Emil Sylvegård vändningen genom att trycka in 3-2. Även denna fullträff i numerärt överläge.

Serieledaren öste på ett 3-3-mål under period 3 och till slut lyckades Petter Emanuelsson sätta pucken bakom Malmömålvakten Lars Volden. Tid: 58.17.

Sju sekunder före slutsignalen tryckte sedan Erik Gustafsson in 4-3 i spel 5 mot 3.