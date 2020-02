Fängelse för mångmiljonsvindlare

Utrikes I 40 år arbetade Britta Nielsen för den danska Socialstyrelsen. Under de sista 25 såg hon till att förse sig med motsvarande 170 miljoner svenska kronor.

På tisdagen dömdes hon till sex och ett halvt års fängelse för grovt bedrägeri.

Under åren mellan 1993 och 2018 har Britta Nielsen, som idag är i 65-årsåldern, vid flera hundra tillfällen fört över pengar till sig själv som egentligen skulle ha gått till samhällets svagaste. Bland annat har pengarna gått till egendomar och bilar i Sydafrika, hästar och en ödegård i Sverige.

Först i augusti 2018 avslöjades bedrägerierna och Nielsen flydde landet. Hon efterlystes internationellt och några månader senare greps hon i Sydafrika. På hemmaplan i Danmark har fallet väckt enorm uppmärksamhet.

– Fascinationen över kuppen och Britta Nielsen har varit stor i Danmark och en teaterpjäs om historien redan på väg, berättade mediaforskaren Kim Toft Hansen vid Aalborgs Universitet för Sveriges Radio i höstas.

– Hon gör sånt som vi andra bara fantiserar om i mörka ögonblick. Britta Nielsen blir nästan lite folkkär på samma sätt som en maffiaboss i Sopranos eller kvinnorna i tv-serien Orange is the new black.

Nu har alltså rättegången mot Nielsen, som erkännt, gått i mål. Köpenhamns Byret dömer henne som skyldig på alla åtalspunkter till sex och ett halvt års fängelse. Dessutom har man konfiskerat bland annat lite drygt 113 miljoner danska kronor. Nielsen kommer, enligt Ekstrabladet, inte att överklaga domen.

Åklagaren hade begärt att rätten skulle gå utanför de normala strafframarna vid bedrägerier och döma henne till minst åtta års fängelse, men det hörsammade rätten alltså inte,

– Trots att bedrägeriet måste betraktas som extremt grovt, både med tanke på brottstidens längd och det totala beloppets storlek, finner domstolen inte att det, efter en övergripande bedömning av brottets art och tillvägagångssätt, finns särskilt försvårande omständigheter, säger domare Vivi Sønderskov Møller enligt Ekstrabladet.