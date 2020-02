Två bilar stals och återfanns

skivarp

Natten mot lördag har två bilar stulits vid Sockerbruksvägen i Skivarp. En personbil och en mindre lastbil.

Båda bilarna har startats med nyckel, och det finns en misstanke att tjuvarna först brutit sig in i lokalen för att hämta bilnycklarna.

Personbilen kom inte långt innan färden var slut. Efter 20 meter har biltjuven kört in i et stängsel och sedan lämnat bilen.

Lastbilen fann polisen vid E 65:an, där den stod övergiven.

I lastutrymmet förvarades många verktyg, och dessa har tjuvarna fått med sig.

Enligt polisanmälan rör det sig om tillgrepp av bil, samt stöld ur bil.