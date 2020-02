Grannar gillar inte nybygge

ESLÖV

I Stabbarp vill en fastighetsägare bygga ett nytt hus med ett fristående garage/förråd.

Huset är tänkt att bli 176 kvadratmeter stort och med ett dubbelgarage med förråd som är på 66 kvadratmeter.

Majoriteten av de grannar som fått yttra sig är negativa till nybygget. Fyra av fem yttrandet som kommit in till kommunen har varit negativa.

De anser att huset är för stort och inte passar in i omgivningen. Den sökande har svarat att husets storlek smälter in i omgivningen och att det finns större hus i Stabbarp.

Grannarna med invändningar får inget gehör. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har nu beviljat bygglovet.