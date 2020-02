MFF-spelarna bestulna under match

Mitt under matchen mot Jönköping hade Malmö FF inbrott i sitt omklädningsrum på lördagskvällen, som Sydsvenskan var först med att skriva om.

Förra helgen hände samma sak när Nordsjälland mötte FC Rosengård på samma arena.

– Nästa gång vi spelar match där får vi utöka bevakningen av vårt omklädningsrum, säger MFF:s säkerhetschef Peter Narbe.

På lördagen spelade Malmö FF spelade två matcher på Malmö idrottsplats. Först cupmatchen mot Syrianska, sedan mot Jönköping. Och det var någon gång vid 21-tiden under den matchens andra halvlek som tjuvar tog sig in. Någon eller några bröt sig in genom att först bryta upp ett fönster till omklädningsrum två och sedan en dörr till omklädningsrum tre. Därifrån går det att ta sig till MFF:s omklädningsrum utan att bli upptäckt utifrån.

– Då hade vi låst omklädningsrummet och vi har som rutin att ha värdar utanför som bevakar. De här tjuvarna kom in från ett annat håll, ingen har smugit förbi vakten, säger Peter Narbe.

Flera spelare blev av med ägodelar, bland annat mobiltelefoner.

När FC Rosengård spelade mot Nordsjälland förra helgen blev bortalaget bestulna på liknande sätt. Även då var det telefoner som försvann.

– Det kände vi inte till då. Jag fick reda på det för en stund sedan.

–Spelarna blev ledsna och förbannade så klart. Jag tänker att det är väldigt tråkigt och det innebär bekymmer för dem vars telefoner är försvunna, säger Peter Narbe.