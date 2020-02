Ovädret Dennis väntas dra in över Sverige

En stormspanare vid Sundspromenaden i Malmö när stormen Ciara drog in över södra Sverige. Foto: Johan Nilsson / TT

Förra helgen var det Ciara – nu väntas ovädret Dennis dra in över landet. I stora delar av landet har SMHI utfärdat klass 1-varningar för kraftig blåst och mycket regn.

Stormen rör sig mot Sverige och kommer att hålla sig kvar i över ett dygn. SMHI har utfärdat klass 1-varningar för södra Sverige samt stora delar av västkusten. Under natten mot söndag kommer ovädret in. Men det dröjer ända fram till slutet av måndag och tisdag innan det avtar och lugnar ner sig.

Tågtrafiken i västra Sverige ställs in på flera sträckor under söndagen. Trafikverket ställer från och med midnatt in tågtrafiken på sträckorna Halmstad-Jönköping, Vaggeryd-Nässjö, Nässjö-Vetlanda, Nässjö-Hultsfred, skriver Trafikverket i ett pressmeddelande. Trafiken på sträckorna väntas återupptas först på måndag klockan 12, men tiden kan komma att ändras beroende på måndagens väderläge.

