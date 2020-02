”AC” är redo för Wolfsburg

FOTBOLL Anders Christiansen är tillbaka på planen. MFF:s spelregissör fick en timmes speltid mot Jönköping Södra, där han svarade för två målgivande passningar.

Sent på lördagskvällen skickade Jon Dahl Tomasson in en helt ny MFF-startelva efter den övertygande cupsegern tidigare på dagen mot Syrianska.

Det blev seger med 3–2 i träningsmatchen mot J-Södra. Men det allra mest glädjande i sammanhanget för alla MFF-are var att Anders Christiansen visade att han är redo för spel mot Wolfsburg på torsdag i Europa Leagues sextondelsfinaler.

– Det var bra intensitet och en skön match att spela. Jag hade inga känningar alls i ryggen, säger ”AC”.

Den 29-årige danske mittfältaren briljerade med sin teknik och rörde sig ledigt över stora ytor, när han styrde MFF:s offensiv. Det stod 3–0 i paus efter mål av Tim Prica, Sören Rieks och Erdal Rakip.

”AC” togs dock hårt av Jönköpingsspelarna och han fick bita i konstgräset flera gånger. Till slut kände sig MFF-tränaren Tomasson manad att gå bort till kollegan i Jönköping, Andreas Brännström, och be honom lugna ned sina heta spelare.

Efter en timme klev ”AC” till slut av planen, och då tappade också MFF en del av spelet. Jönköping tilläts reducera två gånger om, bland annat efter ett försmädligt självmål av den danske mittförsvararen Lasse Nielsen.

Noterbart är att MFF avslutade matchen med hela sju ungdomsspelare på planen.