Jätteskräll när YIF föll mot Hallby

HANDBOLL Toppkrigande Ystads IF gjorde en slät figur och föll sensationellt i fredagens bortamatch mot liganykomlingen IF Hallby.

Robin Svensson satte 29-28 (15-14) precis före slutsignalen.

– Inte alls bra. Vi är oerhört besvikna, konstaterade tränaren Jerry Hallbäck med en halvtimmes distans till drabbningen i Jönköpings idrottshus.

– Tufft och segt.

Det blev en svängig och märklig tillställning där lagen turades om att vara i ledningen.

Ystads IF började bäst och gick upp till 4-1 som blev 6-6 innan ett nytt ryck gav 12-6.

Men Hallby vände på matchen efter att ha avslutat halvleken med imponerande 9-2.

– Vi ledde komfortabelt ett tag, men en massa tekniska misstag gjorde att Hallby kunde kontra in en del mål, suckade Hallbäck besviket.

Under den andra akten var Jönköpingslaget mestadels i förarsätet och drog också det lägsta strået.

Erik Hvenfelt inledde lovande, men annars hade gästerna svårt att få i gång målvaktsspelet. Sista gången man ledde var vid ställningen 27-26.

I IF Hallby krutade förre Lugispelaren Adam Tumba in nio bollar och utsågs till planbäst. Hos gästerna gick motsvarande pris till sjumålsskytten Jonathan Svensson.

Härnäst, fredag 21 februari, spelar Ystads IF ett hett derby hemma mot IFK Ystad.