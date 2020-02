Epa-traktor sladdade in i villaträdgård

Kristianstad När Tore Lind satt och läste tidningen under fredagsmorgonen såg han något vitt komma farandes i hög fart in på trädgården.

– Det var en epa-traktor som fått sladd och han åkte rätt in i ett elskåp, in på vår trädgård och in i huset, berättar han

Klockan var bara strax efter sju på morgonen när olyckan inträffade. Samtidigt satt Tore Lind mitt i morgonkaffet.

– Jag satt och läste tidningen här när jag såg något vitt farandes in på tomten, berättar han och fortsätter:

– Det var en epa-traktor som fått sladd och han åkte rätt in i ett elskåp, in på vår trädgård och in i huset. Jag hörde när han sladdade i gattet på vägen här, men han hade nog inte räknat med att det skulle bli såhär illa.

Trots olyckans särart uppstod inga personskador och räddningstjänsten tog till och med beslutet att avvakta på larmet.

– Arkeltorps räddningsstyrka var på plats kort efter att förhandslarmet inkommit. Men det blev aldrig något huvudlarm och räddningstjänsten tog därför beslutet att inte göra någon insats, förklarar Johan Wendt, inre befäl på räddningstjänsten i Kristianstad, och tillägger:

– Men vi har kollat upp det i efterhand och har pratat med samtliga involverade. Under samtalet bygger man ju upp en känsla och i det här fallet fanns det inget behov av vår personal där. I det här fallet åkte vi ut mest för att skapa en trygghet för samhällsmedborgarna.

Tore Lind själv verkar inte alltför tagen av det som hänt. Det uppstod inga omfattande skador på huset och ingen blev skadad.

– Det är ett par tre meter av häcken som är totalkvaddad, sedan körde han ned ett träd, fast det vara bara ett litet, litet träd. Huset däremot klarade sig, för han träffade precis i kanten, så det var bara stuprännan och fasaden som tog lite stryk, säger Tore Lind.

Däremot är såväl Tore Linds hushåll som flera andra villor på Limugnsvägen strömlösa till följd av det kvaddade elskåpet.

– Vi står här och väntar på att någon ska komma och laga elskåpet nu och bärga bort bilen, säger Tore Lind.