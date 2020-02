Inrikes Swedbanks och Sparbankernas kunder kan under fredagsmorgonen varken logga in via appen eller hemsidan.

Detta till följd av en driftstörning.

Den pågående driftstörningen, som upptäcktes vid 01-tiden natten mellan torsdag och fredag, påverkar även Swish-betalningar för bankernas kunder.

”För frågor om betalningar, var vänlig kontakta din bank”, skriver Swish på sin hemsida.

Swedbank och Sparbankerna arbetar med att lösa problemet.

Texten uppdateras…