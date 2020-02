Redhawks tappade poäng i Oskarshamn

Redhawks tappade för första gången den här säsongen poäng mot Oskarshamn – men vann matchen till slut efter straffar.

– Det var inte världens mest välspelade match. Mycket slarv. Men skönt att vinna till slut ändå, summerade Fredrik Händermark i C More.

Redhawks fick en riktigt bra start på matchen, dominerade den första perioden ganska klart spelmässigt och fick också in ett mål när Frederik Storm backhandflippade in en puck i en stökig situation framför Tex Williamsson i hemmalagets mål.

– Skönt att den gick in, jag tycker att vi skapat en hel del chanser i vår lina på sistone men inte fått några mål med oss, åtminstone inte godkända mål, sa Storm, som bröt en ganska lång måltorka för egen del i periodpausen.

Redan i början av den andra perioden ringde det igen när Johan Olofsson styrde in 2-0 efter knappa tre minuters spel.

Men sedan hände något. Malmö Redhawks slarvade i mittzon, glömde bort att spela försvarsspel och så kunde Oskarshamn plötsligt göra två snabba mål på mindre än en minut.

En tung kalldusch för rödhökarna, som en lång stund efter det var rejält pressade av ett hungrigt hemmalag.

Med åtta minuter kvar av perioden körde emellertid Emil Sylvegård in i motståndarzonen, hade passningsläge men valde att köra solo och lyfte in pucken i krysset. Ledning igen för Malmölaget.

– De ställer om snabbt och vi tappar för mycket puck, vi måste spela mer i djupled och vara mer ödmjuka, tyckte en kritisk Sylvegård i periodpausen om Redhawks slarviga spel efter 2-0.

Så värst mycket bättre blev det nu inte i den tredje perioden. I stället kunde Oskarshamn utnyttja ett numerärt överläge efter 6,40 när Lars Volden släppte en retur och tvingades hämta ut ännu en kvitteringspuck ur nätmaskorna, 3-3.

Fler mål blev det inte och därmed gick matchen till förlängning – för första gången den här säsongen lyckades Oskarshamn snuva Redhawks på poäng.

Efter en mållös förlängning vann dock Redhawks till slut matchen på straffar. Johan Olofsson och Matias Myttynen hittade förbi Tex Williamsson medan Lars Volden bara släppte in en straff.