En sommar med The Ark

NÖJE The Ark återförenas för en Sverigeturné i sommar.

– Det kommer att bli skitskoj och vi ser fram emot att göra en så bombastisk show vi bara kan, med alla de klassiska hitsen, säger gitarristen Mikael Jepson.

Fakta The Ark Reunion Tour 2020:

Turnén startar den 28 juni i Stockholm och avslutas i Uppsala den 29 augusti. I Skåne kan man se The Ark på Sofiero slott den 7 augusti. Biljetter till samtliga spelningar släpps måndagen den 17 februari.

I år är det tjugo år sedan The Ark släppte sitt debutalbum ”We are the Ark” och fick en jättehit med ”It Takes a Fool to Remain Sain”. Det är också tio år sedan bandet aviserade sitt avsked och efter en triumfartad sommarturné var The Ark-sagan över. Trodde vi.

– Från att vi slog av det sista ackordet den 16 september 2011 var det verkligen över på riktigt. Under sju-åtta år nämndes en återkomst över huvud taget inte, säger Mikael Jepson.

Men så tog Ola Salo och Lasse Ljungberg en liten roadtrip för snart två år sedan och kom att prata om att det kanske hade varit roligt att på något sätt uppmärksamma det jubileum bandet närmade sig.

– Sen började Jens (Andersson, reds.anm) och jag, som sitter i studion tillsammans och skriver låtar, snacka lite på vårt håll. När det väl bubblade började vi höras för att se om det fanns intresse hos alla. Och det fanns det. Alla blev väldigt taggade, förklarar Mikael Jepson.

När det visade sig att alla också hade tid och möjlighet i år var saken klar.

Första spelningen görs på Lollapaloozas stora scen den 28 juni. Efter det följer nitton spelningar till över landet, med Sofiero slott den 7 augusti som enda turnéstopp i Skåne. Några nya låtar tar The Ark inte med sig i bagaget.

– Nej, det är faktiskt en ren nostalgitripp. Det blir en klassisk, grym The Arkkonsert med vår låtskatt, säger Mikael Jepson.

I scenshowen kommer bandet däremot att dra nytta av den tekniska utveckling som skett de senaste tio åren.

– Det finns saker vi hade önskat att vi kunde göra när det begav sig men som inte var möjliga eller var fruktansvärt dyra, som vi nu kan använda oss av. Sånt som vi drömde om att göra på den tiden.

Så det blir en fest både för ögon och öron?

– Det är definitivt tanken. Där har vi aldrig mesat, så vi kommer att sula på!

Vad har ni saknat mest när ni varit isär?

– All den tid man bara hänger och såklart att bara rocka tillsammans. Men också smågrejer runt omkring, som att sitta i turnébussen och mysa. Det är som Sylle (Sylvester Schlegel, reda. anm) sa när vi snackade häromdagen – man har ju till och med saknat ”rockväntan”, när man väntar i timmar för att ha en show i 1,5 timme för att sedan vänta igen. Det har vi märkt när vi träffats en del nu, att det varit så himla härligt och det är precis som att tio år inte har gått.

Vad tar ni med er på turnén som ni inte hade en tanke på när ni var tio år yngre?

– Det finns nog mycket. Inte rullator ännu, dock, ha ha. Men förr fick alltid någon köpa dvd-filmer, och det var oftast så att en hade med sig en film. Sen låg den i turnébussen och man tittade på den om och om igen. Nu kommer vi kanske kunna se lite andra filmer, ha ha.

Biljetterna släpps på måndag och Mikael Jepson erkänner att tanken på om publiken finns kvar är lite läskig.

– Den rädslan har alltid funnits – vartenda år vi släppte skiva eller varenda gång vi skulle på turné, så det är klart vi är nervösa men det ska bli sjukt spännande och roligt. Och min spontana känsla är att det är många som tycker att det här är roligt och vill komma och se oss. Det finns nog också många yngre som lyssnar på musiken men aldrig har fått se oss live så det känns lite häftigt att de ska kunna få se en The Arkkonsert också.

Och efter sommarens spelningar?

– Då har vi gjort vårt. Det är en tillfällig återföreningsturné, så vi kommer att säga hej och fira jubileum, och sen gå tillbaka till våra andra liv.