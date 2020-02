Tredje gången gillt för Redhawks

ISHOCKEY I tredje försöket den här säsongen lyckades Malmö Redhawks till slut slå jumbon Leksand. Men det satt hårt åt.

Johan Olofsson satte på tennis, via den ena stolpen, det avgörande 3–2-målet med sex minuter kvar.

– Riktigt skönt att ta tre viktiga poäng. Jag tycker att vi spelar bra, och det känns som vi är på rätt väg, säger Olofsson till C More.

Efter att ha förlorat tidigare möten med 2–5 och 1–4 bröt nu Redhawks sin dystra svit mot Leksand.

Fredrik Händemark visade att släkten är värst genom att göra Redhawks två första mål mot sin gamla klubb.

Det andra målet kom i numerärt underläge och betydde att Redhawks kvitterade till 2–2, när Leksand hade ett gyllene läge att punktera matchen.

– Starkt av oss, jag tycker att vi har spelat bra i de tio senaste matcherna, säger Johan Olofsson.

Redhawks fortsätter jaga en topp sex-plats, och nyförvärvet Adam Brodecki anslöt till laget bara timmarna före nedsläpp och hann visa lovande takter. Han fick direkt chansen i förstakedjan med Fredrik Händemark och Lars Bryggman.

Nu väntar en ny bortamatch för rödhökarna redan på torsdag mot bottenlaget Oskarshamn.