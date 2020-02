Historisk rysk seger på Jägersro

TRAV För första gången vann en rysktränad travhäst på Jägersro. Genadii Bolshakov kom med I Keep Tab, som bara var bäst i sitt V4-lopp i tisdagens lunchtrav.

Den USA-stammade femåringen I Keep Tabs gjorde sin första start utanför Ryssland för Genadii Bolshakov.

Hästen tog rygg på ledande Gianna Am och försvann redan i slutkurvan före Lisa Lisieux med Jörgen Sjunnesson och Going For Glory med Markus Waldmüller.

– Vi räknade med att han skulle vara bland de tre främsta och även kunna vinna eftersom motståndet inte var så hårt, sa Genadii Bolshakov genom tolken Viktoria Selitska.

– Vi har kommit hit med sex hästar och ville prova om de duger här på vintern. De som gör det får stanna och de andra åker hem. Vi är tacksamma för at vi kan vara på Helena Burman och Göran Falks träningscamp.

Det blev till slut mycket fina pengar, drygt 50 000 kronor, för de som hittade den rätta raden på V4.

Regerande kuskchampion Joakim Lövgren tog hem två av de fem lunchloppen, där han öppnade med Alfas Kennedy för att avsluta med Ready Cool.