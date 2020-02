Stormen har dragit in över Skånes kuster

Ett stormfällt träd som lagt sig över Ovesholms / Uddarpsvägen och röjs undan efter att en personbil kört in i det på söndagskvällen. Ingen person skall ha skadats i olyckan. SMHI har utfärdat en klass 2 varning för vindbyar på mellan 25 och 27 m/s i södra Sverige. Ett större antal träd har fallit över vägnätet. Foto: Johan Nilsson / TT

MALMÖ 20200209 En stormspanare tar en selfie vid Sundspromenaden i Malmö när stormen Ciara drog in över södra Sverige på söndagseftermiddagen. SMHI har utfärdat en klass 2 varning för vindbyar på mellan 25 och 27 m/s i södra Sverige. Foto: Johan Nilsson / TT / Kod 50090

Under söndagen har stormen Ciara börjat dra in över Danmark och södra Sverige, och SMHI har utfärdat klass 1- och klass 2-varningar i ett flertal län.

Framåt kvällen väntas mycket hårda vindbyar och från sena kvällen stormbyar på 25-27 meter per sekund.



Flera strömavbrott har rapporterats i stormens spår. Vid 20-tiden hade de tre största strömbolagen över 11 000 strömlösa kunder runt om i Sverige.

I Skåne var 431 hushåll drabbade vid 20-tiden. Av dem var merparten av de drabbade boende i Kristianstads kommun.

I Djurröd utanför Kristianstad föll ett träd över en högspänningsstolpe som knäcktes vilket orsakade hälften av alla strömlösa hushåll i Skåne. Enligt Eon är det inte möjligt att laga den i den starka vinden.

– Det är en säkerhetsfråga. Vi vill inte riskera personalens hälsa.

– Det är jättetråkigt att det drabbar våra kunder, men vi återupptar arbetet så fort det ljusnar, säger Martin Callmeryd vid Eons presstjänst.

I samband med stormen har SMHI utfärdat en klass 1-varning för höga flöden i Skåne och Kronobergs län. Anledningen är att det också väntas kraftigt regn. Varningen gäller från söndag kväll till tisdag, och kulmen förväntas på måndag, skriver SMHI.

Vid 18-tiden kom larm om att en personbil krockat med ett nedfallet träd på Uddarpsvägen i Kristianstad. Trädet ligger tvärs över vägen och personbilen ska ha kört rakt in i det. Bilen bärgades från platsen och föraren greps misstänkt för drograttfylleri.

I Höör kom larm om att två träd fallit ner över väg 13.

Strax före klockan 21 stängdes Öresundsbron i båda riktningarna på grund av stormen.

21.30 var 916 hushåll strömlösa i Skåne.

STÖRNINGAR I TÅGTRAFIKEN PÅ GRUND AV STORMEN CIARA. MALMÖ – SIMRISHAMN. HELSINGBORG – TECKOMATORP. HELSINGBORG – ÄNGELHOLM. Från klockan 18:00 söndagen den 9/2 till klockan 12:00 måndagen den 10/2 ställs tågtrafiken in på följande sträckor: Helsingborg – Teckomatorp och Malmö – Simrishamn. Från klockan 18.00 söndagen den 9/2 till klockan 10.00 måndagen den 10/2 ställs tågtrafiken in på sträckan Helsingborg – Ängelholm. Orsaken är stormen Ciara.

Inställda sträckor:

Öresundståg

Helsingborg – Ängelholm och omvänt. Pågatåg

Helsingborg – Förslöv och omvänt.

Helsingborg – Teckomatorp – Eslöv och omvänt.

Malmö C – Ystad – Simrishamn och omvänt.

Läs mer: