SÖVDE

På söndag blir det under rubriken Rum för kärlek musikgudstjänst i Sövde kyrka klockan 15.

Då framför Blentarps kyrkokör, Do-re-mi- och Fa-so-la-ti-kören under ledning av Marie Tängmark musik ur filmer som Så som i himmelen, Rent, A star is born, och Lejonkungen.