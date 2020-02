”Den här filmen har sina egna spelregler”

The average color of the universe tog tre dagar att spela in. Foto: Karolina Pajak

En experimentell konstfilm om sorg och om att hitta en väg ut. Så kan man beskriva Lommafödda filmregissören och författaren Alexandra-Therese Keinings The average color of the universe som får svensk biopremiär i helgen.

– Jag ville skildra ett tillstånd, känslan av att vara i ett trauma, säger hon om filmen som spelades in på tre dagar.

Regissörsbesök:

På söndag, 9 februari, visas The average color of the universe på Panora i Malmö 16.00 och på Kino Lund 18.00. I samband med bägge visningarna blir det besök av och samtal med Alexandra-Therese Keinging och skådespelaren Jennie Silfverhjelm.

Alexandra-Therese Keining om …

… kommande projekt: ”Jag jobbar också med en film som är totala motsatsen till The average color of the universe. Det är en engelskspråkig storfilm som jag har hållit på med ett tag. Samtidigt är det så att jag blivit va vid ganska stor kreativ kontroll och hade tänkt mig att det skulle fortsätta så. Men när allting sitter som det ska, varenda parameter, så blir det film. Förhoppningsvis nästa år. Och så jobbar jag på en tv-serie om en kvinnlig boxare också, som jag har skrivit själv.

Långfilmer av Alexandra-Therese Keining (manus och regi):

Hot Dog (2002), Kyss mig (2011), Pojkarna (2016), The average color of the universe (2020)

Böcker av Alexandra- Therese Keining:

14 (2014), Nour och den magiska drycken (2015)

Alexandra-Therese Keining långfilmsdebuterade med Hot Dog 2002, fick internationellt genombrott med den Guldbaggenominerade kärleksfilmen Kyss mig 2011 och tävlade på Torontos filmfestival med ungdomsfilmen Pojkarna 2015. Hon har också skrivit två barn- och ungdomsböcker. Nu är hon aktuell med den 63 minuter långa konstfilmen The average color of the universe.

– Jag är för kreativt rastlös för att köra samma grej hela tiden, säger Alexandra-Therese Keining om att göra så olika filmer.

– Sedan har jag nog känt med de sista filmerna, eller i alla fall med Pojkarna, att de har blivit tystare och tystare, fortsätter hon. I Pojkarna är det väldigt mycket de visuella delarna som berättar historien och jag brinner för att laborera med narrativt så jag kände att i nästa film ska jag verkligen fokusera på det.

I The average color of the universe får vi på kvällsmörka och slingriga bilvägar följa en kvinna till en stuga vid en sjö. Där får vi sedan, stundtals nästan outhärdligt nära, följa hennes sorgearbete. Hon sörjer, minns dem hon sörjer, förtvivlar, rasar och försöker överleva.

Med hjälp av de korta minnesfragmenten kan vi, delvis, pussla ihop vad som hänt, vad hon har förlorat. Det är en tung men också hoppingivande berättelse som inramas av naturen, rymdvetenskap och färgspektrat – varje filmkapitel, varje del i sorgeprocessen, har sin färg.

– Jag ville skildra ett tillstånd, det är lite som om min huvudperson är vakuumförpackad någonstans och allt går väldigt långsamt runt henne, beskriver Alexandra-Therese Keining. Och trots det tunga ämnet är det här ett väldigt luststyrt och personligt projekt. Jag tycker så mycket om film från 60- och 70-talen för att det inte finns någon stress, bilderna får berätta. För mig är det något som försvinner i traditionell spelfilm så den här filmen har sina egna spelregler.

Hur var det att skriva manus och att gå in i de här tunga och svåra känslorna?

– Jag har en form av fascination för just sorg som känsla och tycker att den på sikt inte nödvändigtvis är bara negativ och destruktiv. Det finns något vackert när man kommer ur processen och tar det där första andetaget där. Så när jag skrev manuset var det slutscenen som kom först för mig och så arbetade jag mig fragmentariskt bakåt. Men det har mycket att göra med händelser som jag själv varit med om i livet och sedan tror jag att något hände när jag nyligen blev förälder. Det var som att trycka på en knapp och så kom den där sårbarheten som man inte kan värja sig mot. Jag ser också filmen som en kärleksförklaring till min son och han är med i filmen och spelar pojken.

De andra två skådespelarna i The average color of the universe är Jennie Silfverhjelm som den sörjande kvinnan och Zardash Rad som hennes man.

– För mig är castingen så himla viktig och när jag vet att jag har rätt skådespelare så är det härligt och det var verkligen en ren njutning att jobba så nära på inspelningen som vi gjorde här, berättar Alexandra-Therese Keining. Själva inspelningen tog bara tre dagar. Det var väldigt få tagningar och det fanns någon form av känsla som jag ville ha och som vi kom fram till ganska snabbt.

Att filmen fick en ram av rymdforskning, av färger och av den vetenskapliga jakten på universums medelfärg, hur kom du på det?

– Det kom ungefär samtidigt som jag jobbade med manuset. Jag tycker mycket om färger och har gjort det hela livet och det ville jag utforska. Jag är också väldigt förtjust i rymden och i känslan av att det finns så mycket vi inte kan kontrollera eller ens förstå. Det passade fint här.

The average color of the universe hade premiär på Göteborgs filmfestival och Alexandra Theres Keining var på plats.

– Det är alltid intressant med första visningen. Ibland kan man känna av hur man tror det kommer att vara, men här visste jag inte alls och var nog ganska förvånad över att det var så många som ville dela med sig av sina egna upplevelser efteråt. Det kändes verkligen som den landade rätt. Tungt. Som den ska.