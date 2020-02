Brinner för barns lärande om mat

Bli prenumerant för 1 kr Logga in eller köp Premium för att se hela bildspelet

Friskolan Kubeliden gör en storsatsning på ett nytt skolkök som ska invigas under sportlovsveckan. Skolan bygger en tillbyggnad för ändamålet för en kostnad på tio miljoner kronor. – Det befintliga köket finns i källaren och flytten sker under vecka sju och åtta, berättar rektorn Åsa Rosén, till vänster i bild. I den nya byggnaden som blir 280 kvadratmeter stor blir det bättre golv, höj- och sänkbara arbetsbord plus kyl- och frysrum. Köket på Kubeliden serverar dagligen 300 luncher, 160 mellanmål och 100 frukostar. Foto: Tobias Lagerholm