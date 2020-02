Tomasson nöjd med MFF-lägret

Målvakten Johan Dahlin saknades. Men Malmö FF höll nollan och slog Sparta Prag med 2–0 när klubben avslutade ett lyckat läger i Marbella.

Träningsmatchen mot den tjeckiska storklubben spelades tre gånger 45 minuter. Halvtimmen före avspark lämnade målvakten Johan Dahlin återbud.

Eftersom andrekeepern Dusan Melicharek går skadad, så fick 20-årige Mathias Nilsson ställa sig mellan stolparna. Och under 135 minuters (!) speltid, fredade han MFF:s mål.

Nu ska det i ärlighetens namn säga att Sparta Prag hade svårt att skapa några heta chanser mot en stabilt spelande backlinje i MFF.

Och som väntat skickade Jon Dahl Tomasson in två olika lag under matchen.

Den första startelvan med Bonke Innocent och Erdal Rakip som innermittfältsduo hade svårt att hitta rätt framåt. Adi Nalic hittade inga ytor att operera på och det var chansfattigt.

Men bara minuter före det att MFF skulle byta in tio nya spelare på planen, nickskarvade Marcus Antonsson in 1–0 på ett lågt inlägg från den 35-årige veteranen Behrang Safari (han fyller år på söndag).

Några minuter senare skickades de nya spelarna in, och Fouad Bachirou, Sören Rieks och Anders Christiansen såg snabbt till att det blev en helt annan rörelse och kreativitet framåt.

I den 76:e minuten blev Anders ”AC” Christiansen nedknuffad i straffområdet efter ett inspel ute från vänsterkanten av landsmannen Jonas Knudsen.

Domaren dömde straff, och denna satte norrmannen Jo Inge Berget hur säkert som helst i buren högt upp i nätmaskorna till vänster.

Några minuter senare tvingades dock ”AC” kliva av planen med till synes smärtor i ryggen.

Efter det blev MFF:s kreativitet inte alls lika sprudlande. Men Di Blåe höll undan och vann med 2–0.

– Det är alltid viktigt att vinna, sa Jon Dahl Tomasson efteråt till MFF:s kommunikationsavdelning.

– Jag ville att spelarna skulle visa vad de kan, och det var precis vad de gjorde. I stora perioder tycker jag att vi spelar bra, och det var likadant mot Krasnodar.

Samtidigt har MFF-arna en hel del att slipa på. Redan på tisdag väntar nästa träningsmatch, mot Varberg hemma på Gamla IP.

– Vi har naturligtvis en del parametrar som vi måste jobba med. De sista tjugo minuterna idag tappade vi lite för mycket boll om man ser till hur mycket kvalitet spelarna besitter.

– Men det har varit ett bra träningsläger med två givande matcher, sammanfattar MFF-tränaren.

På torsdagskvällen gav MFF:s fysioterapeut Jesper Robertsson lugnande besked angående skadorna på Christiansen och Dahlin till Kvällspostens utsände.

– Vi bedömer det inte som någon allvarlig skada, men av säkerhetsskäl tog vi av ”AC” direkt.

– Och Johan Dahlin hade en känning i lårmuskeln som han och vi inte tyckte var tillräckligt bra för att riskera något i matchen, säger Jesper Robertsson.