Seger för IFK Ystad

handboll IFK Ystad vände och vann bortaderbyt mot OV Helsingborg med fyra mål efter en stark andra halvlek: 33-28.

IFK låg under med två bollar i halvtid, 13-15, men hade vänt till en ledning med lika stor marginal efter 40 minuter. Det lyckades hemmalaget inte hämta sig från i en mycket målrik match där samtliga målvakter låg under 20 i räddningsprocent.

– Vi fick en rejäl hårtork i pausen och sedan gjorde vi en bättre andra halvlek. Visst, det var svängdörrar bakåt hela matchen, men samtidigt kul att spela anfall, log Emil Hansson som gjorde sex av IFK-målen, i C More.

Christopher Schnell och Jonathan Mollerup var dock snäppet vassare med vardera sju mål. Schnell var samtidigt matchens artist med en rad spektakulära fullträffar, inte minst straffmålen.

I halvtid var han inte alls nöjd med lagets försvarsspel:

– Vi måste gå ut mer på deras skyttar, de gör ju oerhört många mål utifrån, sa han.

Det blev något bättre samtidigt som målvaktsbyte, Marcus Cleverly ersatte Måns Landgren, gav en liten effekt initialt. Bland annat genom en straffräddning.

Men framför allt kunde IFK Ystad få allt bättre offensiv utdelning medan OV, som saknade Anton Månsson (avstängd) fick allt större problem att hålla ihop försvaret,

IFK Ystad fick Oscar Cosmo utvisad (rött kort), men hade trots det inga större problem med att vinna matchen till slut.