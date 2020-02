Riv upp dörrmatteklausulen

Trots att regeringsbildningen tog lång tid efter valet så är det mycket tydligt att Januariöverenskommelsen delvis var ett hastverk. Vi såg det tidigare i vintras när regeringen tillsammans med Liberalerna och Centern tvingades backa när det gäller avvecklingen av Arbetsförmedlingen.

En av de allra mest ogenomtänkta punkterna var formuleringen om att utesluta allt samarbete med Vänsterpartiet under hela mandatperioden, detta trots att Socialdemokraterna tillsammans med L och C saknar egen majoritet. Denna utfästelse, som kallas både dörrmatteklausulen och förnedringsklausulen, var dömd att förr eller senare leda till allvarliga problem och i värsta fall hota regeringens existens. Det finns en gräns för hur kränkande det går att behandla Vänsterpartiet, vilket vi såg när Jonas Sjöstedt gjorde upp med Moderaterna och Kristdemokraterna om att öka stödet till kommunerna.

Nu finns en uppenbar risk för att mönstret upprepas och att V, M och KD kör över regeringssidan även när det gäller regler för arbetskraftsinvandring. Och sådana överkörningar kommer att ske i andra frågor under mandatperioden. Därför måste dilemmat lösas snabbt och enkelt, förhandla med Vänsterpartiet i enskilda sakfrågor och inse att dörrmatteklausulen var ett klantigt inslag i Januariöverenskommelsen och bör strykas.