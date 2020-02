Britternas uttåg ur EU växte fram under en följd av år med växande missnöje över hur EU utvecklades. Kritiken gällde den omfattande och dyrbara EU-byråkratin, slöseriet med allmänna medel, att subsidiaritetsprincipen satts ur spel för alltmer centraliserad klåfingrighet men framförallt hur starka krafter drivit på för en federal utveckling som i förlängningen syftade till ett Europas Förenta stater.

Framförallt är det krafter inom den liberala gruppen med Frankrike och Beneluxländerna som stått för denna överstatliga vision och slagit dövörat till inför det växande motståndet. Resultatet ser vi nu i form av brexit.

En av de tongivande centralisterna har varit den liberala gruppen Aldes ordförande, belgaren Guy Verhofstadt. Han har varit en starkt profilerad nyliberal, högljudd och agitatorisk med drag av politisk clown. Dessutom en person som haft ett rymligt samvete, tagit på sig välavlönade styrelseuppdrag i storföretag som i sin tur varit indragna i Panamahärvan där pengar förts ut till skatteparadis.

Ibland har röster sagt att varningarna för planerna på ett Europas Förenta Stater var överdrivna. Den villfarelsen krossade Guy Verhofstadt när han twittrade efter brexit. I detta uppmärksammade utspel låter han dimmorna skingras och uttalar sig för ett Europas Förenta Stater (a real Union), ett åsidosättande av demokratin (a Union without opt-in, without opt-outs) där ingen tillåts lämna EU och ett EU utan rabatter och undantag och som försvarar våra värderingar, alltså ett konformistiskt EU där kritik skall tystas.

Det är bra att vi nu i klartext får veta vad som varit den nyliberala visionen. Det gör också att en interna kritiken måste bli mer högljudd. En god förebild är Danmarks statsminister Mette Frederiksen som nyligen i ett linjetal så ifrån om EU:s penningrullning och byråkrati och därefter liknats vid den nya Boris Johnson. EU vägrade lyssna på britterna. Nu måste man visa att man något lärt, att vi skall sikta på ett smalare EU.